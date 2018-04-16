В Москве украли сурдобарокамеру, в которой тренировался Гагарин

В Москве украли экспонат Музея космонавтики — сурдобарокамеру
СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, в том числе Гагарин, Титов и Беляев.
С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов. По его словам, злоумышленники украли сурдобарокамеру СКБ-48, оставленную на охраняемой парковке.
Источник в полиции: «Судя по показаниям заявителя, экспонат „Сурдобарокамера СКБ-48“ был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице».
Как рассказали СМИ охранники парковки, за камерой якобы приехали реставраторы, которые погрузили ее в грузовик и увезли в неизвестном направлении.
По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут, передает РИА Новости.
«Сурдобарокамера 48» (СБК-48) предназначалась для высотных испытаний летчиков и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. С 1960 по 1961 годы основным назначением сурдобарокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических и психологических экспериментов. Юрий Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года.
Источник в полиции: «Судя по показаниям заявителя, экспонат „Сурдобарокамера СКБ-48“ был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице».
Как рассказали СМИ охранники парковки, за камерой якобы приехали реставраторы, которые погрузили ее в грузовик и увезли в неизвестном направлении.
По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут, передает РИА Новости.
«Сурдобарокамера 48» (СБК-48) предназначалась для высотных испытаний летчиков и проведения исследований в условиях разряженной атмосферы. С 1960 по 1961 годы основным назначением сурдобарокамеры было проведение длительных (от 10 до 15 суток) физиологических и психологических экспериментов. Юрий Гагарин тренировался в ней с 26 июля по 5 августа 1960 года.
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