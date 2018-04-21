Трамп усомнился в законности расследования «российского дела»

Расследование «вмешательства» России в выборы было начато на основе незаконной публикации секретных документов, заявил президент США.
Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы было начато незаконно. Такое заявление сделал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что расследование было начато после публикации в прессе секретных документов.
Дональд Трамп, президент США: «Джеймс Коми (бывший глава ФБР — прим. НТВ.Ru) незаконно передал секретные документы прессе, чтобы сформировать Специальный совет. Таким образом, работа спецпрокурора была начата на основании незаконного действия? Все ведь понимают, что это значит?»
По всей видимости, Трамп допустил опечатку в записи. Вместо «Special Counsel» (спецпрокурор) президент написал «Special Counsil» (специальный совет).
Ранее Минюст США передал Конгрессу неотредактированную версию документов ФБР, на основании которых идет расследование утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. В документах бывший глава ФБР Джеймс Коми описал свои встречи и разговоры с Трампом. В четверг документы попали в СМИ.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США. Накануне стало известно, что демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа и портал WikiLeaks из-за «атаки на американскую демократию».
В Кремле отвергают все обвинения во «вмешательстве». Предполагаемый сговор не признают также в Белом доме. В марте комитет нижней платы конгресса США по разведке объявил о завершении расследования «вмешательства» в американские выборы, так как не нашел никаких доказательств сговора.
Дональд Трамп, президент США: «Джеймс Коми (бывший глава ФБР — прим. НТВ.Ru) незаконно передал секретные документы прессе, чтобы сформировать Специальный совет. Таким образом, работа спецпрокурора была начата на основании незаконного действия? Все ведь понимают, что это значит?»
По всей видимости, Трамп допустил опечатку в записи. Вместо «Special Counsel» (спецпрокурор) президент написал «Special Counsil» (специальный совет).
James Comey illegally leaked classified documents to the press in order to generate a Special Council? Therefore, the Special Council was established based on an illegal act? Really, does everybody know what that means?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.
Ранее Минюст США передал Конгрессу неотредактированную версию документов ФБР, на основании которых идет расследование утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. В документах бывший глава ФБР Джеймс Коми описал свои встречи и разговоры с Трампом. В четверг документы попали в СМИ.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса США. Накануне стало известно, что демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа и портал WikiLeaks из-за «атаки на американскую демократию».
В Кремле отвергают все обвинения во «вмешательстве». Предполагаемый сговор не признают также в Белом доме. В марте комитет нижней платы конгресса США по разведке объявил о завершении расследования «вмешательства» в американские выборы, так как не нашел никаких доказательств сговора.
Комментарии