Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа и портал WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
По данным издания The Washington Post, иск Нацкомитет Демократической партии США подал иск в окружной суд Манхэттена. По версии демократов, высокопоставленные члены выборного штаба Трампа вступили в сговор с российским руководством и разведкой, чтобы навредить кандидату Хиллари Клинтон и помочь республиканцу одержать победу. В результате, по версии истцов, была осуществлена кибератака на компьютерные сети Демпартии, а похищенные материалы распространили через WikiLeaks.
Томас Перес, председатель Национального комитета Демократической партии США: «В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли партнеров среди сотрудников штаба Дональда Трампа».
По данным газеты, Демпартия требует миллионы долларов компенсации, но точная сумма не называется. Как утверждают истцы, эти средства им нужны, чтобы возместить ущерб от хакерских атак.
В числе ответчиков по этому иску указаны Российская Федерация, Главное управление Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также WikiLeaks, Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп — младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.
Томас Перес, председатель Национального комитета Демократической партии США: «В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли партнеров среди сотрудников штаба Дональда Трампа».
По данным газеты, Демпартия требует миллионы долларов компенсации, но точная сумма не называется. Как утверждают истцы, эти средства им нужны, чтобы возместить ущерб от хакерских атак.
В числе ответчиков по этому иску указаны Российская Федерация, Главное управление Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также WikiLeaks, Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп — младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.
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