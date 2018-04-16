Экс-директор ФБР Коми назвал Трампа «морально непригодным» для роли президента

Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает президента США Дональда Трампа морально негодным для исполнения обязанностей главы государства, но при этом отдает должное его умственным способностям.
О своем отношении к Трампу экс-глава ФБР рассказал в интервью телекомпании ABC, которое появилось в эфире накануне, как раз перед выходом в свет мемуаров Коми под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
Джеймс Коми, бывший директор ФБР: «Меня не купить этими рассуждениями о том, что он (Трамп — прим. НТВ.Ru) умственно некомпетентен или находится на ранней стадии деменции. Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит. Я не думаю, что он с медицинской точки зрения негоден для президентства. Я считаю его морально неподходящим для того, чтобы быть президентом».
В показанных ранее фрагментах интервью Коми заявлял, что во время первой встречи с ним Трамп попросил подтвердить, что приписываемое Москве вмешательство в американские президентские выборы 2016 года не отразилось на их результатах. Экс-директор ФБР пересказал свою беседу с Трампом, которая состоялась 27 января 2017 года, через неделю после инаугурации избранного главы государства.
Джеймс Коми: «Первый вопрос избранного президента Трампа заключался в просьбе подтвердить, что это (вмешательство — прим. НТВ.Ru) не сказалось на выборах. И затем, к моему удивлению, беседа перешла в плоскость пиара о том, как команде Трампа лучше представить одно и что лучше сказать о другом».
Коми сравнил Трампа и его переходный штаб с мафиозной группировкой, участники которой считают друг друга членами одной семьи.
Джеймс Коми: «Босс сидит во главе стола, а нам предстоит сообразить вместе, как поступать дальше. Я не пытаюсь намекнуть, что президент Трамп ломает людям ноги и трясет за ворот владельцев магазинов».
При этом Коми признался, что при первой встрече Трамп произвел на него относительно благоприятное впечатление. Экс-глава ФБР сказал не сколько слов о прическе президента, отметив, что на нее, вероятно, уходит много времени. Обратил Коми внимание и на слишком длинный галстук, неестественный загар на лице американского лидера и светлую кожу вокруг глаз, предположив, что это, возможно, следы от очков, которые Трамп надевает во время загара под лампами.
Бывший директор ФБР заявил, что теперь считает главу Белого дома «патологическим лгуном» и человеком, воспринимающим женщин «как кусок мяса».
Джеймс Коми, бывший директор ФБР: «Меня не купить этими рассуждениями о том, что он (Трамп — прим. НТВ.Ru) умственно некомпетентен или находится на ранней стадии деменции. Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за канвой разговора и понимает, что происходит. Я не думаю, что он с медицинской точки зрения негоден для президентства. Я считаю его морально неподходящим для того, чтобы быть президентом».
В показанных ранее фрагментах интервью Коми заявлял, что во время первой встречи с ним Трамп попросил подтвердить, что приписываемое Москве вмешательство в американские президентские выборы 2016 года не отразилось на их результатах. Экс-директор ФБР пересказал свою беседу с Трампом, которая состоялась 27 января 2017 года, через неделю после инаугурации избранного главы государства.
Джеймс Коми: «Первый вопрос избранного президента Трампа заключался в просьбе подтвердить, что это (вмешательство — прим. НТВ.Ru) не сказалось на выборах. И затем, к моему удивлению, беседа перешла в плоскость пиара о том, как команде Трампа лучше представить одно и что лучше сказать о другом».
Коми сравнил Трампа и его переходный штаб с мафиозной группировкой, участники которой считают друг друга членами одной семьи.
Джеймс Коми: «Босс сидит во главе стола, а нам предстоит сообразить вместе, как поступать дальше. Я не пытаюсь намекнуть, что президент Трамп ломает людям ноги и трясет за ворот владельцев магазинов».
При этом Коми признался, что при первой встрече Трамп произвел на него относительно благоприятное впечатление. Экс-глава ФБР сказал не сколько слов о прическе президента, отметив, что на нее, вероятно, уходит много времени. Обратил Коми внимание и на слишком длинный галстук, неестественный загар на лице американского лидера и светлую кожу вокруг глаз, предположив, что это, возможно, следы от очков, которые Трамп надевает во время загара под лампами.
Бывший директор ФБР заявил, что теперь считает главу Белого дома «патологическим лгуном» и человеком, воспринимающим женщин «как кусок мяса».
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