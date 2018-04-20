Лавров: моральные обязательства больше не мешают поставкам С-300 в Сирию

Моральные обязательства больше не сдерживают Россию в отношении поставок в Сирию зенитных ракетных комплексов
С-300. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью РИА Новости Лавров заявил, что около 10 лет назад Россия, руководствуясь моральными принципами, пообещала своим «известным партнерам» не поставлять в Сирию данные комплексы ПВО. Однако удар западной коалиции по Сирии изменил ситуацию. Теперь у России, по словам Лаврова, нет «морального обязательства», которое ранее сдерживало возможность поставок.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. Доказательства этого, по словам Лаврова, будут представлены в ближайшее время.
Ранее об изменении позиции относительно экспорта С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
14 апреля коалиция западных стран в составе США, Великобритании и Франции выпустила по объектам на территории Сирии более 100 ракет. Все они, согласно заявлениям Вашингтона, достигли целей. Россия со своей стороны заявила, что две трети ракет были сбиты сирийской системой ПВО. Доказательства этого, по словам Лаврова, будут представлены в ближайшее время.
Ранее об изменении позиции относительно экспорта С-300 заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, комплексы могут быть поставлены не только в Сирию, но и в другие страны.
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