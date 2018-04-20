Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Ереване протестующие вновь начали блокировать движение на улицах

    комментировать
    В Ереване протестующие вновь начали блокировать движение на улицах

    В Ереване протестующие вновь начали блокировать движение на улицах

    В Ереване протестующие вновь начали блокировать движение на улицах
  • Фото: Associated Press © 2018, Narek Aleksanyan

    • Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, который возглавляет демонстрации против назначения премьером экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале новой блокады транспортных коммуникаций.

    Пашинян призвал своих сторонников остановить движение на всех улицах столицы Армении, используя личный транспорт.

    Никол Пашинян: «Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода».

    Митингующие отреагировали на его призыв. Демонстранты с раннего утра стали блокировать транспортные коммуникации на улицах Еревана, передает «Интерфакс».

    Полиция тем временем задержала нескольких участников протеста на площади Республики в центре города. По данным ТАСС, по состоянию на 9 утра (8:00 мск) в отделения были доставлены 16 человек.

    смотретьВ Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    В Ереване в ходе акций протеста задержаны более 70 демонстрантов
    Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а Пашинян объявил о начале «бархатной революции».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru