В Ереване протестующие вновь начали блокировать движение на улицах

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, который возглавляет демонстрации против назначения премьером
экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале новой блокады транспортных коммуникаций.
Пашинян призвал своих сторонников остановить движение на всех улицах столицы Армении, используя личный транспорт.
Никол Пашинян: «Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода».
Митингующие отреагировали на его призыв. Демонстранты с раннего утра стали блокировать транспортные коммуникации на улицах Еревана, передает «Интерфакс».
Полиция тем временем задержала нескольких участников протеста на площади Республики в центре города. По данным ТАСС, по состоянию на 9 утра (8:00 мск) в отделения были доставлены 16 человек.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а Пашинян объявил о начале «бархатной революции».
Никол Пашинян: «Оставляйте машины на дороге, сделайте так, чтобы полиция не смогла их эвакуировать. В областях используйте тракторы, экскаваторы. Необходимо полностью парализовать движение, чтобы Серж Саргсян понял, что настало время его ухода».
Митингующие отреагировали на его призыв. Демонстранты с раннего утра стали блокировать транспортные коммуникации на улицах Еревана, передает «Интерфакс».
Полиция тем временем задержала нескольких участников протеста на площади Республики в центре города. По данным ТАСС, по состоянию на 9 утра (8:00 мск) в отделения были доставлены 16 человек.
Напомним, массовые акции протеста в Армении начались, когда бывшего президента Сержа Саргсяна выдвинули на пост премьера. Накануне его избрания произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. 17 апреля Саргсян был избран на должность главы правительства большинством голосов в парламенте. Тем не менее акции протеста продолжаются, а Пашинян объявил о начале «бархатной революции».
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