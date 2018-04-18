«Мы с вас не слезем»: Небензя рассказал о диалоге с Лондоном по делу Скрипаля

Россия задала Великобритании 47 вопросов по инциденту в Солсбери, но Лондон частично ответил только на два из них. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Тем не менее, Москва продолжит добиваться запрошенных данных.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании Совбеза по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем».
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе заседания Совбеза пообещала, что Великобритания ответит на вопросы России по делу Скрипалей в течение 10 дней с момента их получения — до 23 апреля.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН: «Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список вопросов в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим как можно скорее, точно в рамках 10-дневного срока, который предписан Конвенцией. Россия заявила, что запрос был срочный, и потребовала ответа не позднее 17 апреля, но мы не ответили, потому что у нас есть десять дней».
При этом сотрудничать с Москвой Лондон не торопится. Следственный комитет после звонка Юлии Скрипаль на родину направил Великобритании запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Но британская сторона на него не ответила, передает РИА Новости.
Напомним, в среду в Гааге по инициативе британской стороны состоялась встреча Организации по запрещению химоружия. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля.
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс в ходе заседания Совбеза пообещала, что Великобритания ответит на вопросы России по делу Скрипалей в течение 10 дней с момента их получения — до 23 апреля.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН: «Тринадцатого апреля РФ передала Великобритании список вопросов в соответствии со статьей 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим как можно скорее, точно в рамках 10-дневного срока, который предписан Конвенцией. Россия заявила, что запрос был срочный, и потребовала ответа не позднее 17 апреля, но мы не ответили, потому что у нас есть десять дней».
При этом сотрудничать с Москвой Лондон не торопится. Следственный комитет после звонка Юлии Скрипаль на родину направил Великобритании запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Но британская сторона на него не ответила, передает РИА Новости.
Напомним, в среду в Гааге по инициативе британской стороны состоялась встреча Организации по запрещению химоружия. Эксперты ОЗХО не смогли установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипаля.
Постпред России Александр Шульгин на сессии исполнительного совета ОЗХО привел доказательства, что вещества типа «Новичок» производились и патентовались в США.
Комментарии