В Лондоне заявили об отравлении Скрипалей жидким веществом

Министерство природы Великобритании заявило, что
нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в «жидком состоянии».
В ведомстве сообщили, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены жидким веществом. Основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля.
Как отмечает телеканал Sky News, детали появились после того как Минприроды занялось очисткой мест, где нашли следы отравляющего вещества. Работы проводились в девяти местах, которые Скрипали посещали в начале марта, три из них находятся в центре города.
Напомним, в марте британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти утверждают, что она продолжает лечение, но не сообщают, где она находится. С момента выписки Юлия Скрипаль ни разу не появилась на публике, все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд.
Накануне в больнице Солсбери сообщили, что состояние Сергея Скрипаля улучшилось и больше не считается критическим.
Ранее британские СМИ сообщали, что власти страны могут снести дом Скрипалей и ресторан, в котором они обедали в день происшествия.
Как отмечает телеканал Sky News, детали появились после того как Минприроды занялось очисткой мест, где нашли следы отравляющего вещества. Работы проводились в девяти местах, которые Скрипали посещали в начале марта, три из них находятся в центре города.
Напомним, в марте британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в бессознательном состоянии. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва все обвинения отвергает.
В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы. Британские власти утверждают, что она продолжает лечение, но не сообщают, где она находится. С момента выписки Юлия Скрипаль ни разу не появилась на публике, все заявления от ее имени публиковал Скотленд-Ярд.
Накануне в больнице Солсбери сообщили, что состояние Сергея Скрипаля улучшилось и больше не считается критическим.
Ранее британские СМИ сообщали, что власти страны могут снести дом Скрипалей и ресторан, в котором они обедали в день происшествия.
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