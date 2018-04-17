Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень

Роскомнадзор продолжает вести борьбу с Telegram. Ведомство потребовало заблокировать миллионы
IP-адресов Amazon и Google.
Для начала Роскомнадзор заблокировал 9 тысяч IP-адресов самого Telegram, но этого оказалось недостаточно. Как выразился глава Роскомнадзора Александр Жаров, сейчас идет борьба снаряда и брони.
Ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их. Принадлежать они могут сторонним компаниям. В частности услуги хостинга предоставляют Amazon и Google. По словам Жарова, ведомство уже отправило на блокировку 600 тысяч IP-адресов Amazon. Эксперты добавляют, что та же учесть постигла порядка миллиона адресов Google. При этом, по некоторым подсчетам, за пять лет существования реестра запрещенных сайтов в нем оказалось всего около 100 тысяч IP.
Telegram сейчас с перебоями, но работает, а мессенджер Viber предупредил своих пользователей о возможных проблемах со звонками. Там пояснили, что к этому могла привести масштабная деятельность Роскомнадзора по блокировке адресов Amazon. Также поступает информация, что Роскомнадзор стал рассылать уведомления о готовящейся блокировке прокси-серверов, которые используют для доступа к Telegram.
Ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их. Принадлежать они могут сторонним компаниям. В частности услуги хостинга предоставляют Amazon и Google. По словам Жарова, ведомство уже отправило на блокировку 600 тысяч IP-адресов Amazon. Эксперты добавляют, что та же учесть постигла порядка миллиона адресов Google. При этом, по некоторым подсчетам, за пять лет существования реестра запрещенных сайтов в нем оказалось всего около 100 тысяч IP.
Telegram сейчас с перебоями, но работает, а мессенджер Viber предупредил своих пользователей о возможных проблемах со звонками. Там пояснили, что к этому могла привести масштабная деятельность Роскомнадзора по блокировке адресов Amazon. Также поступает информация, что Роскомнадзор стал рассылать уведомления о готовящейся блокировке прокси-серверов, которые используют для доступа к Telegram.
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