Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
    •  
    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень. Telegram, Дуров Павел, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПротивостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень

    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень

    4 комментария

    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень

    Противостояние Роскомнадзора и Telegram вышло на новый уровень

      Роскомнадзор продолжает вести борьбу с Telegram. Ведомство потребовало заблокировать миллионы IP-адресов Amazon и Google.

      Для начала Роскомнадзор заблокировал 9 тысяч IP-адресов самого Telegram, но этого оказалось недостаточно. Как выразился глава Роскомнадзора Александр Жаров, сейчас идет борьба снаряда и брони.

      Ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их. Принадлежать они могут сторонним компаниям. В частности услуги хостинга предоставляют Amazon и Google. По словам Жарова, ведомство уже отправило на блокировку 600 тысяч IP-адресов Amazon. Эксперты добавляют, что та же учесть постигла порядка миллиона адресов Google. При этом, по некоторым подсчетам, за пять лет существования реестра запрещенных сайтов в нем оказалось всего около 100 тысяч IP.

      смотретьРоскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
      Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать Telegram
      Telegram сейчас с перебоями, но работает, а мессенджер Viber предупредил своих пользователей о возможных проблемах со звонками. Там пояснили, что к этому могла привести масштабная деятельность Роскомнадзора по блокировке адресов Amazon. Также поступает информация, что Роскомнадзор стал рассылать уведомления о готовящейся блокировке прокси-серверов, которые используют для доступа к Telegram.

      Новости по теме

      Блокировка Telegram в России

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru