Лавров: доказательства предполагаемой химатаки в Сирии взяты из соцсетей

События в Сирии дополнительно осложняют и без того непростые отношения России и США.
Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв по итогам совместного заседания сенаторов с представителями МИДа.
Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Есть, безусловно, очень четкое владение ситуацией в Сирии, понимание тех „красных линий“, за которыми российская реакция, очевидно, будет ужесточаться, если эти „красные линии“ будут пересекаться».
О том, что атака США, Великобритании и Франции на Сирию не останется без жесткого ответа, заявил в интервью BBC Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, решение об ударе западных стран по территории САР было принято на основе сообщений из ненадежных и непроверенных источников.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я не могу быть невежлив по отношению к лидерам зарубежных стран, но, откровенно говоря, все доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, на которые ссылаются лидеры США, Франции и Великобритании, взяты из сообщений СМИ и социальных сетей».
Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и западных стран сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Тогда, по мнению дипломата, не было такой одержимости русофобией.
Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Есть, безусловно, очень четкое владение ситуацией в Сирии, понимание тех „красных линий“, за которыми российская реакция, очевидно, будет ужесточаться, если эти „красные линии“ будут пересекаться».
О том, что атака США, Великобритании и Франции на Сирию не останется без жесткого ответа, заявил в интервью BBC Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, решение об ударе западных стран по территории САР было принято на основе сообщений из ненадежных и непроверенных источников.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я не могу быть невежлив по отношению к лидерам зарубежных стран, но, откровенно говоря, все доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, на которые ссылаются лидеры США, Франции и Великобритании, взяты из сообщений СМИ и социальных сетей».
Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и западных стран сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Тогда, по мнению дипломата, не было такой одержимости русофобией.
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