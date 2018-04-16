Лавров: отношения России и Запада хуже, чем в годы холодной войны

Отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны
из-за «одержимости русофобией», заявил российский министр иностранных дел.
Отношения между Россией и Западом в настоящее время хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью британской телерадиовещательной компании Би-би-си, фрагмент которого был опубликован сегодня. По словам Лаврова, во времена холодной войны сохранялись каналы связи между сторонами, и не было «одержимости русофобией».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я думаю, что они хуже, потому что во время холодной войны существовали каналы связи. И не было такой одержимости русофобией, которая похожа на попытку геноцида через санкции».
Лавров также выразил надежду, что власти западных стран понимают, чем опасна подобная ситуация.
Напомним, в последний раз санкции против России были введены в начале апреля. Они коснулись 24 крупных российских бизнесменов и ряда компаний. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, в понедельник США планируют объявить новые санкции, на этот раз за поддержку Россией президента Сирии Башара Асада. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что власти страны рассматривают возможность введения экономических ограничений против российских бизнесменов.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я думаю, что они хуже, потому что во время холодной войны существовали каналы связи. И не было такой одержимости русофобией, которая похожа на попытку геноцида через санкции».
Лавров также выразил надежду, что власти западных стран понимают, чем опасна подобная ситуация.
Напомним, в последний раз санкции против России были введены в начале апреля. Они коснулись 24 крупных российских бизнесменов и ряда компаний. Как заявила постпред США в ООН Никки Хейли, в понедельник США планируют объявить новые санкции, на этот раз за поддержку Россией президента Сирии Башара Асада. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также заявила, что власти страны рассматривают возможность введения экономических ограничений против российских бизнесменов.
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