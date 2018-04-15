США объявят о новых санкциях против РФ в понедельник

Вашингтон готов объявить о новых санкциях против России
из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. Это может произойти уже завтра — в понедельник, 16 апреля.
Об этом заявила в эфире телеканала CBS News постпред США при ООН Никки Хейли.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Санкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они затронут все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия».
По словам Хейли, новые санкции будут касаться российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
Ранее сегодня в западной прессе появилась информация о том, что в Соединенных Штатах прорабатываются новые антироссийские санкции — в отместку за поддержку Москвой Башара Асада.
В начале апреля власти США уже объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под американские ограничения попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы. В администрации США пояснили, что эти санкции касаются Украины, Сирии и кибератак, но прежде всего — «попыток России подорвать западную демократию». В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ».
Два дня назад в Госдуму РФ внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ дает правительству более широкие возможности для экономических и политических санкций. В их числе ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголя, табака и лекарств. Среди других мер — повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Санкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они затронут все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия».
По словам Хейли, новые санкции будут касаться российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
Ранее сегодня в западной прессе появилась информация о том, что в Соединенных Штатах прорабатываются новые антироссийские санкции — в отместку за поддержку Москвой Башара Асада.
В начале апреля власти США уже объявили о расширении антироссийских санкций. В новый черный список попали 24 россиянина, в том числе глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и другие предприниматели. Также санкции ввели против нескольких российских компаний. Под американские ограничения попали сразу восемь компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом». После этого курсы евро и доллара к рублю обновили годовые максимумы. В администрации США пояснили, что эти санкции касаются Украины, Сирии и кибератак, но прежде всего — «попыток России подорвать западную демократию». В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ».
Два дня назад в Госдуму РФ внесен законопроект об ответных мерах на американские санкции. Документ дает правительству более широкие возможности для экономических и политических санкций. В их числе ограничения на работу американских специалистов и запрет на поставку некоторых товаров, в том числе алкоголя, табака и лекарств. Среди других мер — повышение сборов за аэронавигационное обслуживание самолетов и приостановка сотрудничества в атомной сфере.
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