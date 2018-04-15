СМИ узнали о планах Лондона ввести новые санкции против бизнесменов из РФ

Великобритания планирует ввести новые санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые держат в стране «незаконные финансы».
Великобритания планирует в скором времени ввести новые санкции против российских бизнесменов. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны. По данным собеседника издания, ограничения должны коснуться тех бизнесменов, которые имеют в Великобритании счета или активы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью изданию сообщила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении российских бизнесменов и чиновников, которые размещают в стране «незаконные финансы».
Напомним, отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия все обвинения отрицает.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью изданию сообщила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении российских бизнесменов и чиновников, которые размещают в стране «незаконные финансы».
Напомним, отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия все обвинения отрицает.
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