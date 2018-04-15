Последний рубеж: станет ли удар США по Сирии прелюдией к «иракскому сценарию»?

Более 100 ракет были выпущены по Дамаску и Хомсу ровно за 12 часов до прибытия экспертов ОЗХО в Сирию. Америка, Британия и Франция не стали дожидаться их выводов. Россия предоставила документы, доказывающие, что химатака под Дамаском — инсценировка. Однако американцы поверили видео и фотографиям из соцсетей.
США сейчас не хотят помнить, что один раз таймер по Сирии они уже запускали. Тогда Обама обещал бомбить Асада за то, что у того было химоружие. И это был политический тупик, потому что ООН разрешение на бомбардировку не давала. И тогда путь из этого тупика указал Обаме Путин. Потому что он пригласил экспертов ОЗХО уничтожить оружие, и Россия гарантировала это уничтожение своим именем. И тогда Обама был Путину благодарен. Сейчас, судя по всему, у Трампа совсем другие намерения, и он ни с кем не собирается торговаться.
Поэтому Трамп сейчас предпочитает во всем винить именно Путина, заявляя, что его гарантий было недостаточно, что в результате Асаду удалось обмануть и Россию, и ООН. Есть у Трампа какие-то доказательства? Конечно, нет. Почему он так заявляет? Потому что, по его мнению, до него все президенты Америки были глупыми и заключали сделки, которые были не выгодны для Америки.
И вдруг все как будто превращается в вендетту между Россией и Америкой в ближневосточных интерьерах. Глубокой ночью, в 4 часа по вашингтонскому времени, Трамп встает и пишет в Twitter: «Россия, готовься!» Слышали те, кто советовал ему быть жестче, о том, что эксперты ОЗХО отправляются в Сирию, чтобы проверить на месте обстановку? Слышали ли они о том, что российские военные побывали в Думе и не нашли там следов химатаки? Слышали ли они заявления сирийских врачей о том, что к ним в больницы не поступали пострадавшие при химатаке? Конечно, слышали. Изменило это что-то? Конечно, нет.
И если химатака под Дамаском еще не доказана, то атаку на Сирию видел весь мир. В результате в Сирии начались демонстрации на площадях, во Франции и в Америке — марши против войны, в Британии появились плакаты с карикатурами на Терезу Мэй совсем в непарламентских образах.
Билал Самбур, профессор политологии, эксперт по Ближнему Востоку: «Мы же помним, что 15 лет назад не было в Ираке никакого химоружия. И поэтому сейчас мало кто верит в заявления американцев. Ведь сегодня точно так же Западу все равно, есть ли оружие у Асада. Запад просто решил увеличить свое влияние в регионе, это его единственная цель».
Между тем сама Америка еще не ликвидировала свои, самые большие в мире запасы химоружия. Сейчас военные химики говорят о специфическом понятии — моральном пороге применения химоружия.
Жуст Хилтерман, аналитик организации Crisis Group: «На Совбезе американцы апеллировали к опыту Первой мировой. Но посмотрите, кто чаще всех применял или готов был применить химоружие. Британия. Поэтому она так легко каждый раз верит, что готовы и другие. И ведь когда в первый раз, в 2013 году, Обама хотел бомбить Асада, кто его поддержал? Только Британия».
И почему-то ни Лондон, ни Вашингтон не понимают, почему Москва занимает такую жесткую позицию в отношении их желания наказать Асада за возможное применение химоружия. А между тем наша логика проста: Россия своим именем гарантировала, что Асад под наблюдением международных экспертов уничтожит свое химическое оружие, и мы уверены, что он свое слово сдержал.
Хусейн Багчи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока: «Если теперь спокойно проанализировать этот удар, который многим показался началом Третьей мировой, то понятно — Россия проявила сдержанность. А американцы теперь не могут разобраться, что говорить и как. То они заявляют, что сами предупредили русских, то — не предупреждали. Французы говорят, что это они были связными, турки — что они. Понятно в результате одно — хотели только громкого эффекта. И поэтому отбомбились так, чтобы даже случайно не задеть русских. Для Пентагона это и было самым страшным. Трамп же не хотел войти в историю президентом, у которого потопили все корабли из-за конфликта, который устроила Америка без разрешения ООН».
Вероятно, это единственный урок истории, который сегодня выучил Пентагон. Еще в бывшей Югославии, когда российский контингент налегке занял аэропорт Слатина во время косовского конфликта, России не хватило политической воли удержать победу, уверяет командовавший нашими подразделениями тогда еще майор Евкуров. Но в Пентагоне знают — сегодня все изменилось.
Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Ингушетия: «Сегодня мы можем с любой точки территории России в любую точку мира нанести удар какой угодно, с надводного, наземного, подводного — из любого положения. Конечно, это нашим врагам не нравится. Но вопрос в другом: насколько они быстро опомнятся и поймут, что нельзя с нами так поступать, а лучше быть с нами партнерами».
Эксперты ОЗХО уже в Дамаске. И они точно так же, как и Россия, гарантировали от имени своей организации, что у Асада химоружия нет и не будет. Они за это получили Нобелевскую премию мира. Почему не приехали раньше, еще год назад, когда американцы обвиняли Асада во лжи и бомбили базу Шайрат — непонятно. Зато приехали сейчас.
Хосе Бустани, первый гендиректор ОЗХО: «Почему не приехали раньше? Непонятно. Ведь следы химоружия исчезают очень быстро. Вся эта история с уничтожением оружия Асада была в принципе странной. Почему в ОЗХО решили уничтожать его на кораблях, почему хоронили в Средиземном море бесконтрольно? Насколько сейчас независима организация? Я создавал ее как независимую. И надеюсь, сейчас эксперты смогут поработать нормально».
Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
Поэтому Трамп сейчас предпочитает во всем винить именно Путина, заявляя, что его гарантий было недостаточно, что в результате Асаду удалось обмануть и Россию, и ООН. Есть у Трампа какие-то доказательства? Конечно, нет. Почему он так заявляет? Потому что, по его мнению, до него все президенты Америки были глупыми и заключали сделки, которые были не выгодны для Америки.
И вдруг все как будто превращается в вендетту между Россией и Америкой в ближневосточных интерьерах. Глубокой ночью, в 4 часа по вашингтонскому времени, Трамп встает и пишет в Twitter: «Россия, готовься!» Слышали те, кто советовал ему быть жестче, о том, что эксперты ОЗХО отправляются в Сирию, чтобы проверить на месте обстановку? Слышали ли они о том, что российские военные побывали в Думе и не нашли там следов химатаки? Слышали ли они заявления сирийских врачей о том, что к ним в больницы не поступали пострадавшие при химатаке? Конечно, слышали. Изменило это что-то? Конечно, нет.
И если химатака под Дамаском еще не доказана, то атаку на Сирию видел весь мир. В результате в Сирии начались демонстрации на площадях, во Франции и в Америке — марши против войны, в Британии появились плакаты с карикатурами на Терезу Мэй совсем в непарламентских образах.
Билал Самбур, профессор политологии, эксперт по Ближнему Востоку: «Мы же помним, что 15 лет назад не было в Ираке никакого химоружия. И поэтому сейчас мало кто верит в заявления американцев. Ведь сегодня точно так же Западу все равно, есть ли оружие у Асада. Запад просто решил увеличить свое влияние в регионе, это его единственная цель».
Между тем сама Америка еще не ликвидировала свои, самые большие в мире запасы химоружия. Сейчас военные химики говорят о специфическом понятии — моральном пороге применения химоружия.
Жуст Хилтерман, аналитик организации Crisis Group: «На Совбезе американцы апеллировали к опыту Первой мировой. Но посмотрите, кто чаще всех применял или готов был применить химоружие. Британия. Поэтому она так легко каждый раз верит, что готовы и другие. И ведь когда в первый раз, в 2013 году, Обама хотел бомбить Асада, кто его поддержал? Только Британия».
И почему-то ни Лондон, ни Вашингтон не понимают, почему Москва занимает такую жесткую позицию в отношении их желания наказать Асада за возможное применение химоружия. А между тем наша логика проста: Россия своим именем гарантировала, что Асад под наблюдением международных экспертов уничтожит свое химическое оружие, и мы уверены, что он свое слово сдержал.
Хусейн Багчи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока: «Если теперь спокойно проанализировать этот удар, который многим показался началом Третьей мировой, то понятно — Россия проявила сдержанность. А американцы теперь не могут разобраться, что говорить и как. То они заявляют, что сами предупредили русских, то — не предупреждали. Французы говорят, что это они были связными, турки — что они. Понятно в результате одно — хотели только громкого эффекта. И поэтому отбомбились так, чтобы даже случайно не задеть русских. Для Пентагона это и было самым страшным. Трамп же не хотел войти в историю президентом, у которого потопили все корабли из-за конфликта, который устроила Америка без разрешения ООН».
Вероятно, это единственный урок истории, который сегодня выучил Пентагон. Еще в бывшей Югославии, когда российский контингент налегке занял аэропорт Слатина во время косовского конфликта, России не хватило политической воли удержать победу, уверяет командовавший нашими подразделениями тогда еще майор Евкуров. Но в Пентагоне знают — сегодня все изменилось.
Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Ингушетия: «Сегодня мы можем с любой точки территории России в любую точку мира нанести удар какой угодно, с надводного, наземного, подводного — из любого положения. Конечно, это нашим врагам не нравится. Но вопрос в другом: насколько они быстро опомнятся и поймут, что нельзя с нами так поступать, а лучше быть с нами партнерами».
Эксперты ОЗХО уже в Дамаске. И они точно так же, как и Россия, гарантировали от имени своей организации, что у Асада химоружия нет и не будет. Они за это получили Нобелевскую премию мира. Почему не приехали раньше, еще год назад, когда американцы обвиняли Асада во лжи и бомбили базу Шайрат — непонятно. Зато приехали сейчас.
Хосе Бустани, первый гендиректор ОЗХО: «Почему не приехали раньше? Непонятно. Ведь следы химоружия исчезают очень быстро. Вся эта история с уничтожением оружия Асада была в принципе странной. Почему в ОЗХО решили уничтожать его на кораблях, почему хоронили в Средиземном море бесконтрольно? Насколько сейчас независима организация? Я создавал ее как независимую. И надеюсь, сейчас эксперты смогут поработать нормально».
Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
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