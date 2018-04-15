«Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

Нарушением международного права удар по Сирии назвали и американские эксперты. В Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркнули, что атака противоречит не только уставу ООН, но и конституции США. Ключевое военное решение Трамп принял без консультаций с Конгрессом.
Накануне десятки человек вышли на протест к Белому дому, скандируя «Руки прочь от Сирии». Активисты призывали Трампа прекратить насилие.
Паки Велинг, активистка «Я считаю, что каждый раз, когда правительство делает что-то подобное, как атака прошлой ночью, народ не должен молчать. Мир должен знать, что правительство — это не все американцы, что люди нашей страны выступают совсем за другое. Мы не стремимся быть империей, мы хотим справедливости и свободы для людей, для мира».
Против действий Трампа выступили также активисты в других странах. В Иордании у посольства США собрались около сотни демонстрантов. Митинг в поддержку Сирии прошел и в Греции, в Афинах и Салониках. Там протестующих было гораздо больше, закончилась акция потасовками с полицией.
Паки Велинг, активистка «Я считаю, что каждый раз, когда правительство делает что-то подобное, как атака прошлой ночью, народ не должен молчать. Мир должен знать, что правительство — это не все американцы, что люди нашей страны выступают совсем за другое. Мы не стремимся быть империей, мы хотим справедливости и свободы для людей, для мира».
Против действий Трампа выступили также активисты в других странах. В Иордании у посольства США собрались около сотни демонстрантов. Митинг в поддержку Сирии прошел и в Греции, в Афинах и Салониках. Там протестующих было гораздо больше, закончилась акция потасовками с полицией.
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