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    «Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

    «Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

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    «Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

    «Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

    «Руки прочь от Сирии»: американцы устроили протесты у Белого дома

      Нарушением международного права удар по Сирии назвали и американские эксперты. В Ассоциации по контролю над вооружениями подчеркнули, что атака противоречит не только уставу ООН, но и конституции США. Ключевое военное решение Трамп принял без консультаций с Конгрессом.

      Накануне десятки человек вышли на протест к Белому дому, скандируя «Руки прочь от Сирии». Активисты призывали Трампа прекратить насилие.

      Паки Велинг, активистка «Я считаю, что каждый раз, когда правительство делает что-то подобное, как атака прошлой ночью, народ не должен молчать. Мир должен знать, что правительство — это не все американцы, что люди нашей страны выступают совсем за другое. Мы не стремимся быть империей, мы хотим справедливости и свободы для людей, для мира».

      смотретьПацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии
      Пацифисты готовят массовые акции протеста в США после ударов по Сирии
      Против действий Трампа выступили также активисты в других странах. В Иордании у посольства США собрались около сотни демонстрантов. Митинг в поддержку Сирии прошел и в Греции, в Афинах и Салониках. Там протестующих было гораздо больше, закончилась акция потасовками с полицией.

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