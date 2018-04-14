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    Иран предупредил Запад о серьезных последствиях агрессии в Сирии

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    Иран предупредил Запад о серьезных последствиях агрессии в Сирии

    Иран предупредил Запад о серьезных последствиях агрессии в Сирии

    МИД Ирана выступил с резким осуждением атаки на Сирию и предупредил о негативных последствиях агрессии для всего ближневосточного региона.

    В Тегеране уверены, что атака связана с поражением террористов в Сирии. В заявлении отмечается, что Иран «предупреждает о негативных последствиях атак по сирийской территории для всего региона и мира».

    Президент США Дональд Трамп объявил о проведении совместной с Великобританией и Францией силовой акции против режима Башара Асада, однако его самого среди целей не было. 14 апреля с 3:42 до 5.10 по московскому времени самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить обострения ситуации в Сирии после односторонней силовой акции.

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