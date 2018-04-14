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    Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии после ударов США

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    Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии после ударов США

    Генсек ООН призвал не допустить эскалации в Сирии после ударов США

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить обострения ситуации в Сирии после односторонней силовой акции, предпринятой Великобританией, США и Францией.

    Глава всемирной организации не стал давать оценку действиям США и их союзников, только напомнил, что все государства должны уважать Устав ООН и международное право.

    Антониу Гутерриш, генсек ООН: «Я призываю все государства — члены (ООН, — ред.) проявить сдержанность в этой опасной обстановке и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию и усугубить страдания сирийского народа».

    Он также коснулся темы приписываемой Дамаску химатаки в городе Дума, которая стала поводом для сегодняшнего удара. Гутерриш призвал членов Совбеза ООН договориться о создании механизма по обеспечению ответственности за использование отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии.

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