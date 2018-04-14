Мэй и Макрон рассказали о целях операции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй подтвердили участие вооруженных сил обеих стран в операции в Сирии. При этом они заверили, что не хотят эскалации конфликта в регионе.
Французский лидер заявил, что целью станут исключительно объекты, позволяющие создавать химическое оружие, сообщает Елисейский дворец.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие».
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что совместная операция трех стран не направлена на смену режима в Сирии, передает ТАСС. Ее цель — ограниченный удар, нацеленный на избежание эскалации напряженности и жертв среди мирного населения.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Речь не идет о ввязывании в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и нацеленном ударе, что не приведет к эскалации напряженности в регионе и что сделает все возможное для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения».
Германия от участия в военной операции отказалась. Об этом в начале недели заявила канцлер Ангела Меркель.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие».
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что совместная операция трех стран не направлена на смену режима в Сирии, передает ТАСС. Ее цель — ограниченный удар, нацеленный на избежание эскалации напряженности и жертв среди мирного населения.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Речь не идет о ввязывании в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и нацеленном ударе, что не приведет к эскалации напряженности в регионе и что сделает все возможное для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения».
Германия от участия в военной операции отказалась. Об этом в начале недели заявила канцлер Ангела Меркель.
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