Меркель отказалась воевать в Сирии

Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия не примет участия в возможной военной операции против Сирии.
Несмотря на отказ от участия в военной операции, канцлер подчеркнула, что Берлин делает все, чтобы показать: применение Сирией химоружия неприемлемо.
Между тем Эммануэль Макрон, которого в сегодняшнем интервью спросили, присоединится ли Франция к удару по Сирии, ответил, что решение будет принято тогда, когда власти страны сочтут это «наиболее удобным и эффективным».
В правительстве Британии сегодня также заявляют, что решение по Сирии должно приниматься очень осторожно и взвешенно. А глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил: США уверены, что химоружие в Сирии было применено, однако все-таки ждут доказательств от экспертов ОЗХО.
По утверждениям ряда западных стран, на сирийский город Дума были сброшены бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные медики не обнаружили никаких подтверждений этому. В Минобороны РФ подтвердили готовность обеспечить безопасность экспертов Организации по запрещению химического оружия. Первая группа специалистов сегодня прибыла в Бейрут, откуда в ближайшее время отправится в Дамаск. Власти Сирии заявляют, что им уже выданы визы.
Между тем Эммануэль Макрон, которого в сегодняшнем интервью спросили, присоединится ли Франция к удару по Сирии, ответил, что решение будет принято тогда, когда власти страны сочтут это «наиболее удобным и эффективным».
В правительстве Британии сегодня также заявляют, что решение по Сирии должно приниматься очень осторожно и взвешенно. А глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил: США уверены, что химоружие в Сирии было применено, однако все-таки ждут доказательств от экспертов ОЗХО.
По утверждениям ряда западных стран, на сирийский город Дума были сброшены бомбы с отравляющими веществами. Дамаск и Москва это опровергают. Российские военные медики не обнаружили никаких подтверждений этому. В Минобороны РФ подтвердили готовность обеспечить безопасность экспертов Организации по запрещению химического оружия. Первая группа специалистов сегодня прибыла в Бейрут, откуда в ближайшее время отправится в Дамаск. Власти Сирии заявляют, что им уже выданы визы.
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