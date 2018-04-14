Пентагон: Асада не было в списке целей ракетных ударов в Сирии

Президент Сирии Башар Асад не входил в список целей, по которым нанесли удары ВС Соединённых Штатов, Франции и Великобритании. Об этом сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис.
На брифинге для журналистов Мэттиса прямо спросили, было ли уничтожение Башара Асада целью удара по Сирии. Глава Пентагона ответил отрицательно, передает ТАСС.
По словам Мэттиса, цели операции подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: „В настоящее время не было попыток расширить этот список целей“».
США, Франция и Великобритания нанесли удары по территории Сирии. Эта операция, по их словам, стала ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Дональд Трамп и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет.
По словам Мэттиса, цели операции подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: „В настоящее время не было попыток расширить этот список целей“».
США, Франция и Великобритания нанесли удары по территории Сирии. Эта операция, по их словам, стала ответом на вменяемое Дамаску применение отравляющих веществ в Думе.
Дональд Трамп и его коллеги заверили, что их единственная цель — уничтожение объектов сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие. О смене режима или войне речи не идет.
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