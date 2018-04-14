СМИ: Трамп заявил, что атака против Сирии должна нанести ущерб России

Президент Дональд Трамп во время консультаций с ближайшими помощниками заявил о необходимости масштабной атаки против Сирии, в ходе которой был бы также в
какой-то форме нанесен ущерб России и Ирану.
Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме, Трамп остался недоволен предложенными ему «ограниченными вариантами» и призвал военных советников согласиться на решительный удар по Сирии.
Более того, по информации издания, на встречах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы Дамаск, но и «заставила бы заплатить его иностранных покровителей — Россию и Иран».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР не нашли следов применения отравляющих веществ в Думе. Тем не менее США и их союзники выступили с угрозами в адрес Сирии.
Более того, по информации издания, на встречах с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы Дамаск, но и «заставила бы заплатить его иностранных покровителей — Россию и Иран».
Напомним, ряд западных стран обвинил власти Сирии в использовании отравляющих веществ в городе Дума. Дамаск и Москва это опровергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химическая атака была постановкой, за которой стоят спецслужбы страны — одного из лидеров «русофобской кампании».
Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что у российских военных есть доказательства причастности Великобритании к организации провокаций боевиков с химоружием.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР не нашли следов применения отравляющих веществ в Думе. Тем не менее США и их союзники выступили с угрозами в адрес Сирии.
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