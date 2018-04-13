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    Глава Минздрава подтвердила введение маркировки «здоровых» и «вредных» продуктов. еда, здоровье, Минздрав, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минздрава подтвердила введение маркировки «здоровых» и «вредных» продуктов

    Глава Минздрава подтвердила введение маркировки «здоровых» и «вредных» продуктов

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    Глава Минздрава подтвердила введение маркировки «здоровых» и «вредных» продуктов

    Глава Минздрава подтвердила введение маркировки «здоровых» и «вредных» продуктов

      В России введут маркировку продуктов питания в зависимости от полезных свойств. Информацию об этом подтвердила глава Минздрава Вероника Скворцова.

      Первая группа — еда, которую можно рекомендовать для здорового питания. Это овощи, фрукты, мясо, рыба, птица.

      Вторая группа в серой зоне — это полуфабрикаты или соки, в которых концентрация соли, сахара и трансжиров не достигает опасного уровня.

      В третью, вредную группу, попали кондитерские изделия, газировка, шоколад и так далее.

      Маркировку будут вводить на добровольной основе, чтобы это не было болезненно для рынка. Ранее сообщалось, что появится она до конца года.

      Ранее с похожей идеей выступал Роспотребнадзор. Он предлагал сделать маркировку цветной, как светофор, то есть ставить зеленые, желтые и красные метки.

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