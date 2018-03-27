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    Маркировка на «здоровых» продуктах появится до конца года. еда, здоровье, Минздрав, продукты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаркировка на «здоровых» продуктах появится до конца года

    Маркировка на «здоровых» продуктах появится до конца года

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    Маркировка на «здоровых» продуктах появится до конца года

    Маркировка на «здоровых» продуктах появится до конца года

      Маркировать полезные продукты в России начнут уже до конца текущего года. Один из вариантов маркировки — надпись «Здоровое питание».

      Как сообщили газете «Известия» в Минздраве, правительство уже одобрило это нововведение. Но, как отмечают в ведомстве, это не означает, что остальные продукты автоматически будут считаться вредными.

      Зато участники рынка считают, что концепция недоработана. В частности, не решено, кто будет определять, кому давать «здоровую» маркировку. К тому же они считают, что полной информации о составе продукта на этикетке вполне достаточно.

      Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает делить продукты на три группы в зависимости от того, сколько в них вредных составляющих — жиров, сахара и соли.

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