Три цвета: продуктовый «светофор» поможет отличить полезную еду от вредной

Чиновники и предприниматели обсуждают так называемый продуктовый светофор. Так называется новая система маркировки продуктов, которую придумали в Минздраве вместе с Роспотребнадзором и поддержали в Кремле.
Предостерегающий красный цвет будет скоро сиять на всех товарах, в которых зашкаливают не очень полезные добавки — соль, сахар или всякая химия. Желтым отметят еду, которую есть можно, но осторожно, а зеленый дадут лишь полезным продуктам. Поможет ли нововведение покупателям, удастся ли россиянам поправить здоровье, как это произошло в Финляндии, где после введения похожей системы инфаркты и инсульты пошли на убыль. Будут ли лихачи-предприниматели в попытках проскочить на зеленый врать про состав? А кто будет выступать в роли продуктовых гаишников?
На первый взгляд, товары в английских супермаркетах неотличимы от тех, что на полках российских магазинов. Те же аппетитные рисунки на упаковках, шрифты те же. Но есть на них разноцветные значки, не имеющие к дизайну никакого отношения. Глава Британской ассоциации по борьбе с чрезмерным употреблением сахара Кэтрин Дженнер объясняет, что заставить некоторых людей вчитываться в состав невозможно, у кого-то нет времени, у кого-то слабое зрение, к тому же в этих данных еще надо разобраться. После введения ярких цветных обозначений желающим купить именно полезные продукты стало куда проще ориентироваться.
Хороший пример оказался заразителен. Подобные цветные значки уже появляются на этикетках товаров, продающихся в США, Германии, Финляндии. Хотя для скандинавов это не прорыв, а очередное нововведение в целой череде информационных кампаний, направленных на защиту населения от не очень полезных продуктов.
Такие результаты заставили российских чиновников подумать об установке светофора на каждом отечественном прилавке. Например, любое мороженое точно получит красную метку, чтобы родители помнили, что детям на него налегать не стоит. Да и взрослым тоже. Не исключено, что скоро россияне на полки супермаркетов будут смотреть под одним углом зрения с терапевтами и диетологами, а пока там ими руководят одни только маркетологи.
Программа «НашПотребНадзор» напоминает, что не нужно слепо верить надписям на упаковке продукта «эко», «био», нужно читать состав продукта, поэтому идею продуктового светофора уже поддержали в комитете Государственной думы по охране здоровья. Депутаты обещают, что вредные продукты с прилавков убирать никто не будет, каждому предстоит самому решать, что покупать, просто новая маркировка станет маленькой подсказкой.
На первый взгляд, товары в английских супермаркетах неотличимы от тех, что на полках российских магазинов. Те же аппетитные рисунки на упаковках, шрифты те же. Но есть на них разноцветные значки, не имеющие к дизайну никакого отношения. Глава Британской ассоциации по борьбе с чрезмерным употреблением сахара Кэтрин Дженнер объясняет, что заставить некоторых людей вчитываться в состав невозможно, у кого-то нет времени, у кого-то слабое зрение, к тому же в этих данных еще надо разобраться. После введения ярких цветных обозначений желающим купить именно полезные продукты стало куда проще ориентироваться.
Хороший пример оказался заразителен. Подобные цветные значки уже появляются на этикетках товаров, продающихся в США, Германии, Финляндии. Хотя для скандинавов это не прорыв, а очередное нововведение в целой череде информационных кампаний, направленных на защиту населения от не очень полезных продуктов.
Такие результаты заставили российских чиновников подумать об установке светофора на каждом отечественном прилавке. Например, любое мороженое точно получит красную метку, чтобы родители помнили, что детям на него налегать не стоит. Да и взрослым тоже. Не исключено, что скоро россияне на полки супермаркетов будут смотреть под одним углом зрения с терапевтами и диетологами, а пока там ими руководят одни только маркетологи.
Программа «НашПотребНадзор» напоминает, что не нужно слепо верить надписям на упаковке продукта «эко», «био», нужно читать состав продукта, поэтому идею продуктового светофора уже поддержали в комитете Государственной думы по охране здоровья. Депутаты обещают, что вредные продукты с прилавков убирать никто не будет, каждому предстоит самому решать, что покупать, просто новая маркировка станет маленькой подсказкой.
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