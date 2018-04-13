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    Роскомнадзор снова внес сайты Telegram в черный список

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    Роскомнадзор снова внес сайты Telegram в черный список

    Роскомнадзор снова внес сайты Telegram в черный список

    Роскомнадзор снова внес сайты мессенджера Telegram в реестр запрещенной к распространению в России информации.

    В список попали сайты web.telegram.org и t.me. При этом отмечается, что к сайтам «доступ не ограничивается».

    Роскомнадзор уже неоднократно вносил ресурс t.me в свой черный список. Последний раз, судя по реестру, это происходило на основаниях, полученных 13 февраля 2018 года. Что касается сайта web.telegram.org, то его ведомство уже вносило в список на основании решения от 12 марта.

    Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что ограничат доступ к ресурсу в самое ближайшее время.

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