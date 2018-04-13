Роскомнадзор снова внес сайты Telegram в черный список

Роскомнадзор снова внес сайты мессенджера Telegram в реестр запрещенной к распространению в России информации.
В список попали сайты web.telegram.org и t.me. При этом отмечается, что к сайтам «доступ не ограничивается».
Роскомнадзор уже неоднократно вносил ресурс t.me в свой черный список. Последний раз, судя по реестру, это происходило на основаниях, полученных 13 февраля 2018 года. Что касается сайта web.telegram.org, то его ведомство уже вносило в список на основании решения от 12 марта.
Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что ограничат доступ к ресурсу в самое ближайшее время.
После решения суда основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие дополнительных действий от пользователей. При этом он подчеркнул, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.
Роскомнадзор уже неоднократно вносил ресурс t.me в свой черный список. Последний раз, судя по реестру, это происходило на основаниях, полученных 13 февраля 2018 года. Что касается сайта web.telegram.org, то его ведомство уже вносило в список на основании решения от 12 марта.
Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что ограничат доступ к ресурсу в самое ближайшее время.
После решения суда основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие дополнительных действий от пользователей. При этом он подчеркнул, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.
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