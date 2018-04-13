Трамп и Мэй договорились продолжить работу над ответом по ситуации в Сирии

Президент США Трамп и британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговре договорились продолжить работу над международным ответом на предполагаемое использование химоружия в Сирии.
Из заявления пресс-службы Даунинг-стрит: «Они согласились с тем, что крайне важно, чтобы применение химического оружия не осталось безнаказанным, а также с необходимостью предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом (президента Сирии, — ред. Башара Асада».
По словам пресс-секретаря, Мэи Трамп «договорились продолжать тесно работать над международным ответом».
США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что в случае, если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Позже президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.
По словам пресс-секретаря, Мэи Трамп «договорились продолжать тесно работать над международным ответом».
США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что в случае, если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Позже президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.
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