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    Трамп и Мэй договорились продолжить работу над ответом по ситуации в Сирии

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    Трамп и Мэй договорились продолжить работу над ответом по ситуации в Сирии

    Трамп и Мэй договорились продолжить работу над ответом по ситуации в Сирии

    Президент США Трамп и британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговре договорились продолжить работу над международным ответом на предполагаемое использование химоружия в Сирии.

    Из заявления пресс-службы Даунинг-стрит: «Они согласились с тем, что крайне важно, чтобы применение химического оружия не осталось безнаказанным, а также с необходимостью предотвращения дальнейшего использования химического оружия режимом (президента Сирии, — ред. Башара Асада».

    По словам пресс-секретаря, Мэи Трамп «договорились продолжать тесно работать над международным ответом».

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    США и ряд западных стран обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля Дональд Трамп заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии. В ответ Москва предупредила Вашингтон, что в случае, если при ударах по САР пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.

    Позже президент США заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.

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