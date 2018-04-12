Россия попросит Совбез ООН созвать заседание по Сирии

Россия в ближайшее время запросит созыв открытого заседания Совбеза ООН с участием генесека, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии. Об сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По словам постпреда РФ, в ходе заседания планируется обсудить, в том числе, возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Мы в ближайшее время попросим Совет Безопасности созвать открытое заседание с участием генсекретаря ООН, чтобы обсудить эту тему».
Небензя подчеркнул, что прошедшей закрытой встречи недостаточно, передает «Интерфакс».
Василий Небензя: «То заседание, которое мы планируем, оно просто обязывает генерального секретаря на нем быть, потому что мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы. Мы не знаем, как она будет развиваться».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума. Москва опровергла эту информацию. В МИД РФ заявили, что цель вбросов о применении химоружия — выгородить боевиков и оправдать возможные силовые удары извне. Кроме того, еще 13 марта в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся террористами провокации в Восточной Гуте с инсценировкой применения отравляющих веществ. Высказывались предположения, что США впоследствии используют это как повод для ударов по Сирии.
В МИД РФ подчеркнули, что любые попытки решить сирийский кризис с помощью силы неприемлемы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что это только усугубит ситуацию.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Мы в ближайшее время попросим Совет Безопасности созвать открытое заседание с участием генсекретаря ООН, чтобы обсудить эту тему».
Небензя подчеркнул, что прошедшей закрытой встречи недостаточно, передает «Интерфакс».
Василий Небензя: «То заседание, которое мы планируем, оно просто обязывает генерального секретаря на нем быть, потому что мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы. Мы не знаем, как она будет развиваться».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке в городе Дума. Москва опровергла эту информацию. В МИД РФ заявили, что цель вбросов о применении химоружия — выгородить боевиков и оправдать возможные силовые удары извне. Кроме того, еще 13 марта в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся террористами провокации в Восточной Гуте с инсценировкой применения отравляющих веществ. Высказывались предположения, что США впоследствии используют это как повод для ударов по Сирии.
В МИД РФ подчеркнули, что любые попытки решить сирийский кризис с помощью силы неприемлемы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что это только усугубит ситуацию.
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