В Кремле назвали провокацией сообщения о применении химоружия сирийской армией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковназвал провокацией сообщения о причастности Дамаска к применению химоружия в сирийской Думе.
По словам Пескова, Москва настаивает на тщательном расследовании инцидента. При этом представитель Кремля напомнил, что и президент России, и Минобороны, ранее предупреждали о подготовке таких провокаций, ссылаясь на свои источники.
Дмитрий Песков: «Имеются в виду провокации с использованием химоружия теми людьми, которые могут обладать такими веществами».
Песков добавил, что сейчас «необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе». До того как ситуация прояснится, делать какие-то заключения «неправильно и опасно», подчеркнул он.
Дмитрий Песков: «В данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований. Без проверки, без расследования делать выводы в корне неверно».
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии также опровергло российское Минобороны.
Дмитрий Песков: «Имеются в виду провокации с использованием химоружия теми людьми, которые могут обладать такими веществами».
Песков добавил, что сейчас «необходимо очень тщательно разобраться с тем, что произошло в Думе». До того как ситуация прояснится, делать какие-то заключения «неправильно и опасно», подчеркнул он.
Дмитрий Песков: «В данном случае никто не обладает исчерпывающей информацией, пока не было ни предварительных, ни иных расследований. Без проверки, без расследования делать выводы в корне неверно».
Ранее глава российского МИД Дмитрий Лавров заявил, что российские военные специалисты уже побывали на месте предполагаемой химатаки в сирийской Думе и не обнаружили следов применения хлора. Об отсутствии следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки также сообщили в Красном полумесяце. Информацию о химической атаке в Сирии также опровергло российское Минобороны.
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