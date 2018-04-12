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    В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса. войны и вооруженные конфликты, МИД РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

    В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

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    В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

    В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

    В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

      Любые попытки решить сирийский кризис с помощью силы неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

      Мария Захарова: «Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым».

      По ее словам, заявления о применении силы лишь усугубляют ситуацию, воодушевляя боевиков. Она отметила, что после израильского авиаудара по базе Тифор и последних заявлений Вашингтона началась активизация бандформирований.

      Мария Захарова: «Разве это служит решению вопроса? Только его усугублению».

      Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

      смотретьТрамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии
      Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии
      При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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