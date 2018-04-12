В МИД РФ заявили о недопустимости силового решения сирийского вопроса

Любые попытки решить сирийский кризис с помощью силы неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова: «Мы считаем любое силовое решение сирийского вопроса, сирийского конфликта недопустимым».
По ее словам, заявления о применении силы лишь усугубляют ситуацию, воодушевляя боевиков. Она отметила, что после израильского авиаудара по базе Тифор и последних заявлений Вашингтона началась активизация бандформирований.
Мария Захарова: «Разве это служит решению вопроса? Только его усугублению».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
По ее словам, заявления о применении силы лишь усугубляют ситуацию, воодушевляя боевиков. Она отметила, что после израильского авиаудара по базе Тифор и последних заявлений Вашингтона началась активизация бандформирований.
Мария Захарова: «Разве это служит решению вопроса? Только его усугублению».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
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