В Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе

Источник в Дамаске подтвердил, что удар по авиабазе Тифор
(Т-4) нанесла израильская авиация.
По данным источника, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по авиабазе несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
При этом агентство SANA подчеркивает, что сирийским ПВО удалось сбить 8 ракет.
Напомним, удар по авиабазе Тифор в Хомсе был нанесен в ночь на 9 апреля. Как отметили в Минобороны, ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, выпущенных ВВС Израиля. Еще три достигли западной части аэродрома.
По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Среди российских советников пострадавших нет.
При этом агентство SANA подчеркивает, что сирийским ПВО удалось сбить 8 ракет.
Напомним, удар по авиабазе Тифор в Хомсе был нанесен в ночь на 9 апреля. Как отметили в Минобороны, ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, выпущенных ВВС Израиля. Еще три достигли западной части аэродрома.
По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Среди российских советников пострадавших нет.
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