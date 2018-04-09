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    В Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе. Израиль, Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе

    В Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе

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    В Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе

    В Дамаске обвинили Израиль в ударе по авиабазе

      Источник в Дамаске подтвердил, что удар по авиабазе Тифор (Т-4) нанесла израильская авиация.

      По данным источника, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по авиабазе несколько ракет из воздушного пространства Ливана.

      При этом агентство SANA подчеркивает, что сирийским ПВО удалось сбить 8 ракет.

      Напомним, удар по авиабазе Тифор в Хомсе был нанесен в ночь на 9 апреля. Как отметили в Минобороны, ПВО Сирии уничтожили пять управляемых ракет, выпущенных ВВС Израиля. Еще три достигли западной части аэродрома.

      По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Среди российских советников пострадавших нет.

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