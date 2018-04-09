Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля

Войска ПВО Сирии отразили удар пяти из восьми ракет, выпущенных ВВС Израиля по военному аэродрому в Хомсе, заявили в Минобороны РФ.
Ракетный удар по авиабазе в Хомсе нанесли израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. Об этом в понедельник заявили в Министерстве обороны РФ.
Из заявления Минобороны РФ: «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор».
По данным российского военного ведомства, войска ПВО Сирии отразили удар пяти из восьми ракет, передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Подразделениями ПВО ВС Сирийской Арабской Республики в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет».
Напомним, ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс этим утром подверглась ракетному обстрелу. По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил, что удар по аэродрому был нанесен израильскими ВВС.
Со стороны Израиля, который ранее неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений данных о ракетном ударе не поступало. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать данные Минобороны, передает РИА Новости.
Из заявления Минобороны РФ: «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор».
По данным российского военного ведомства, войска ПВО Сирии отразили удар пяти из восьми ракет, передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Подразделениями ПВО ВС Сирийской Арабской Республики в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет».
Напомним, ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс этим утром подверглась ракетному обстрелу. По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил, что удар по аэродрому был нанесен израильскими ВВС.
Со стороны Израиля, который ранее неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений данных о ракетном ударе не поступало. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать данные Минобороны, передает РИА Новости.
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