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    Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля. Израиль, Минобороны РФ, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля

    Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля

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    Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля

    Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля

    Минобороны РФ: ракетный удар по аэродрому в Хомсе нанесли ВВС Израиля
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Войска ПВО Сирии отразили удар пяти из восьми ракет, выпущенных ВВС Израиля по военному аэродрому в Хомсе, заявили в Минобороны РФ.

      Ракетный удар по авиабазе в Хомсе нанесли израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. Об этом в понедельник заявили в Министерстве обороны РФ.

      Из заявления Минобороны РФ: «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор».

      По данным российского военного ведомства, войска ПВО Сирии отразили удар пяти из восьми ракет, передает «Интерфакс».

      Из заявления Минобороны РФ: «Подразделениями ПВО ВС Сирийской Арабской Республики в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет».

      смотретьСирийская авиабаза подверглась ракетной атаке
      Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке
      Напомним, ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс этим утром подверглась ракетному обстрелу. По данным СМИ, в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил, что удар по аэродрому был нанесен израильскими ВВС.

      Со стороны Израиля, который ранее неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений данных о ракетном ударе не поступало. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать данные Минобороны, передает РИА Новости.

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