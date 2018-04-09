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    Опубликовано видео ракетного удара по авиабазе в Сирии

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    Опубликовано видео ракетного удара по авиабазе в Сирии

    Опубликовано видео ракетного удара по авиабазе в Сирии

    Опубликовано видео ракетного удара по авиабазе в Сирии
  • Фото: Associated Press © 2018

    • В Сети появилось видео ракетного удара, который был нанесен в понедельник утром по авиабазе Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.

    Видеозапись размещена на странице сирийского национального агентства SANA в Facebook. На ней видно, как в небе пролетает ракета, и слышен звук удара.
    #سانا وسائط #دفاعنا_الجوي تتصدى لعدوان #بالصواريخ على #مطار_التيفور

    #سانا وسائط #دفاعنا_الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على #مطار_التيفور

    Опубликовано Sana in video 8 апреля 2018 г.

    Системы сирийской ПВО при отражении атаки сумели поразить восемь воздушных целей. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.

    СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения.

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