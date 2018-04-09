Опубликовано видео ракетного удара по авиабазе в Сирии

В Сети появилось видео ракетного удара, который был нанесен в понедельник утром по авиабазе
Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Видеозапись размещена на странице сирийского национального агентства SANA в Facebook. На ней видно, как в небе пролетает ракета, и слышен звук удара.
Системы сирийской ПВО при отражении атаки сумели поразить восемь воздушных целей. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.
СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения.
#سانا وسائط #دفاعنا_الجوي تتصدى لعدوان #بالصواريخ على #مطار_التيفور
#سانا وسائط #دفاعنا_الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على #مطار_التيفورОпубликовано Sana in video 8 апреля 2018 г.
Системы сирийской ПВО при отражении атаки сумели поразить восемь воздушных целей. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.
СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения.
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