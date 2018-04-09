СМИ: в результате ракетного удара по аэродрому в Хомсе погибли 14 военных

Телеканал
«Аль-Арабия» сообщил, что удар по аэродрому в Хомсе был нанесен израильскими ВВС.
Источник «Аль-Арабии» сообщил, что в результате ракетного удара по военному аэродрому в Хомсе погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.
Ранее телеканал «Аль-Маядин» также передавал, что в момент удара в небе Ливана находились самолеты израильских ВВС. Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет, сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается. Об этом пишет агентство САНА.
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся этим утром ракетной атаке. О своей непричастности уже успели заявить французские и американские военные.
Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.
Напомним, что 10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель армии Израиля тогда сообщил о двух атаках: один удар был нанесен по иранскому пункту управления дронами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.
Ранее телеканал «Аль-Маядин» также передавал, что в момент удара в небе Ливана находились самолеты израильских ВВС. Сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет, сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается. Об этом пишет агентство САНА.
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, подвергся этим утром ракетной атаке. О своей непричастности уже успели заявить французские и американские военные.
Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.
Напомним, что 10 февраля сирийские зенитчики отразили израильский ракетный удар, который был нанесен после того, как ПВО Сирии сбили истребитель F-16. Представитель армии Израиля тогда сообщил о двух атаках: один удар был нанесен по иранскому пункту управления дронами на авиабазе в районе Пальмиры (на востоке Хомса), второй — по четырем иранским и восьми сирийским военным объектам в южной части страны.
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