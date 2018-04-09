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    Пентагон: США не наносят удары по Сирии

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    Пентагон: США не наносят удары по Сирии

    Пентагон: США не наносят удары по Сирии

    В Пентагоне заявили о непричастности Соединённых Штатов к нанесению ракетных ударов по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

    Из заявления Пентагона: «В настоящее время минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии».

    При этом в ведомстве подтвердили,что Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» и «поддерживает дипломатические усилия», направленные против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что ракетный удар был нанесен по авиабазе Т-4 утром в понедельник. Системы сирийской ПВО при отражении атаки сумели поразить восемь воздушных целей. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.

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