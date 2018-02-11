Израильский F-16 сбили сирийские военные

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Израильский F-16 сбили сирийские военные

Израильский <nobr>F-16</nobr> сбили сирийские военные

В сообщении пресс-службы армии Израиля в Twitter отмечается, что пилоты покинули машину и приземлились на израильской территории, выполнив тем самым требования инструкции.




Ранее израильские военные не объявляли о точной причине крушения самолета. Сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться после вероятного поражения самолета средствами ПВО. После этого один из летчиков был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

смотретьПутин призвал Израиль избегать обострения ситуации в Сирии
Путин призвал Израиль избегать обострения ситуации в Сирии
МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с израильскими ударами. В Москве призвали стороны к сдержанности и заявили о недопустимости создания угроз для российских военных в САР, а президент РФ Владимир Путин призвал Израиль избегать обострения ситуации в арабской республике.

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