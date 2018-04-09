«Это не мы»: Франция отвергла причастность к удару по аэродрому в Сирии

Французские военные заявили в понедельник, что не наносили ракетного удара по сирийскому аэродрому
Т-4 в Сирии.
Об этом агентству France-Presse заявил официальный представитель вооруженных сил Франции полковник Патрик Штайгер. «Это были не мы», — цитирует полковника агентство.
Ранее сирийское национальное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле аэродрома Т-4 в провинции Хомс. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.
СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения. Официальных данных о том, кто стоит за организацией атаки, пока нет.
Ранее сирийское национальное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле аэродрома Т-4 в провинции Хомс. По некоторым данным, в результате удара есть несколько убитых и раненых.
СМИ высказали предположение, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения. Официальных данных о том, кто стоит за организацией атаки, пока нет.
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