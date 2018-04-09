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    Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

    Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

    Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • Ракетный удар был нанесен в понедельник утром по авиабазе Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Системы сирийской ПВО при отражении атаки сумели поразить восемь воздушных целей.

    По информации телеканала Al Mayadeen, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.

    В результате удара есть несколько убитых и раненых, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

    Агентство отмечает, что удар по сирийской авиабазе могли нанести ВС США. Однако Пентагон и Белый дом категорически отвергают эти обвинения. Официальных данных о том, кто стоит за организацией атаки, пока нет.

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