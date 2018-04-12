Песков заявил о «богатом выборе» альтернатив Telegram

Кремль найдет замену Telegram в случае его блокировки, выбор альтернатив мессенджеру достаточно богатый. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что сейчас вопросами о возможной блокировке Telegram занимается суд, поэтому следует дождаться окончательного решения.
Дмитрий Песков: «Закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый».
Ранее сегодня Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, поданного ведомством 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей.
Ранее Песков отмечал, что в Кремле считают этот мессенджер очень удобным и используют его, в частности, для общения с журналистами.
Дмитрий Песков: «Закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый».
Ранее сегодня Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, поданного ведомством 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей.
Ранее Песков отмечал, что в Кремле считают этот мессенджер очень удобным и используют его, в частности, для общения с журналистами.
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