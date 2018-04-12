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12 апреля, 15:00
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    Песков заявил о «богатом выборе» альтернатив Telegram

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков заявил о «богатом выборе» альтернатив Telegram

    Песков заявил о «богатом выборе» альтернатив Telegram

    Песков заявил о «богатом выборе» альтернатив Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Кремль найдет замену Telegram в случае его блокировки, выбор альтернатив мессенджеру достаточно богатый. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что сейчас вопросами о возможной блокировке Telegram занимается суд, поэтому следует дождаться окончательного решения.

    Дмитрий Песков: «Закон есть закон. Чем заменить, пока не знаю, но выбор достаточно богатый».

    Ранее сегодня Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска, поданного ведомством 6 апреля. Рассмотрение иска начнется в пятницу. Причиной возможного ограничения доступа к мессенджеру стал отказ руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифрования переписок пользователей.

    смотретьРоскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Ранее Песков отмечал, что в Кремле считают этот мессенджер очень удобным и используют его, в частности, для общения с журналистами.

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