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12 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Новый антирекорд: сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Новый антирекорд: сборная России опустилась на <nobr>66-е</nobr> место в рейтинге FIFA

    Новый антирекорд: сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA

    Новый антирекорд: сборная России опустилась на <nobr>66-е</nobr> место в рейтинге FIFA
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Сборная России обновила антирекорд в рейтинге Международной федерации футбола, опустившись с 63-го на 66-е место.

    По сравнению с мартовской версией рейтинга FIFA российская команда потеряла три позиции. Это связано с тем, что в марте сборная России проиграла два товарищеских матча — с командами Бразилии и Франции.

    Состав первой десятки рейтинга не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии, вторыми идут бразильцы. Команда Бельгии сместила с третьей строчки Португалию. Далее расположились сборные Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.

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