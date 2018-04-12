Новый антирекорд: сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге FIFA

Сборная России обновила антирекорд в рейтинге Международной федерации футбола, опустившись с
63-го на 66-е место.
По сравнению с мартовской версией рейтинга FIFA российская команда потеряла три позиции. Это связано с тем, что в марте сборная России проиграла два товарищеских матча — с командами Бразилии и Франции.
Состав первой десятки рейтинга не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии, вторыми идут бразильцы. Команда Бельгии сместила с третьей строчки Португалию. Далее расположились сборные Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.
Состав первой десятки рейтинга не изменился. Его по-прежнему возглавляет сборная Германии, вторыми идут бразильцы. Команда Бельгии сместила с третьей строчки Португалию. Далее расположились сборные Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) April 12, 2018
🇩🇪Germany stay 🔝
🇧🇪Belgium up to 3rd 🥉
🇨🇭Switzerland & 🇫🇷France climb 📈
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