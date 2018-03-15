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    Сборная России потеряла два места в рейтинге FIFA

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    Сборная России потеряла два места в рейтинге FIFA

    Сборная России потеряла два места в рейтинге FIFA

    Сборная России потеряла две позиции в рейтинге Международной федерации футбола, опустившись 61-го на 63-е место.

    В активе российской команды 531 очко. В 2018 году она не провела еще ни одного матча. Антирекордом сборной остается 65-е место.

    В рейтинге FIFA учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Столь низкое положение российской команды объясняется тем, что она как команда страны — хозяйки предстоящего чемпионата мира не участвовала в отборочном турнире и проводила только товарищеские матчи, которые учитываются с меньшим коэффициентом.

    В первой десятке рейтинга произошли незначительные изменения: сборная Польши догнала по очкам Испанию и теперь делит с ней шестое место. Лидеры и состав десятки лучших не изменились.

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