Российские футболисты крупно уступили бразильцам в Москве

Сборная Бразилии разгромила Россию в товарищеском матче.

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Встреча, проходившая на обновленных «Лужниках», закончилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.



Первый мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел в начале второго тайма. Точным ударом отметился Жоао Миранда. На 62-й минуте Филиппе Коутиньо реализовал пенальти. А еще через 4 минуты Паулиньо довел дело до разгрома. Российские футболисты смогли создать несколько опасных моментов, однако не реализовали их.



Отметим, что сегодняшний матч стал первым для дружины Станислава Черчесова в этом году. Уже 27 марта россияне сыграют с французами.



Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками нашей сборной будут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.