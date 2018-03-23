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    Российские футболисты крупно уступили бразильцам в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Российские футболисты крупно уступили бразильцам в Москве

    Российские футболисты крупно уступили бразильцам в Москве

    Российские футболисты крупно уступили бразильцам в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Сборная Бразилии разгромила Россию в товарищеском матче.

    Встреча, проходившая на обновленных «Лужниках», закончилась со счетом 3:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.

    Первый мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел в начале второго тайма. Точным ударом отметился Жоао Миранда. На 62-й минуте Филиппе Коутиньо реализовал пенальти. А еще через 4 минуты Паулиньо довел дело до разгрома. Российские футболисты смогли создать несколько опасных моментов, однако не реализовали их.

    Отметим, что сегодняшний матч стал первым для дружины Станислава Черчесова в этом году. Уже 27 марта россияне сыграют с французами.

    Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками нашей сборной будут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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