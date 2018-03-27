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    Сборная России проиграла французам в Петербурге

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    Сборная России проиграла французам в Петербурге

    Сборная России проиграла французам в Петербурге

    Российская футбольная сборная проиграла товарищеский матч команде Франции.

    Матч, проходивший на «Стадионе Санкт-Петербург», начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ в Кемерове и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

    В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (40, 83) и Поль Погба (49). У россиян на 68-й минуте отличился Фёдор Смолов.

    Следующие матчи российские футболисты проведут незадолго до начала чемпионата мира. 30 мая они сыграют с австрийцами в Инсбруке, а 5 июня — с турками в Москве на стадионе «Динамо».

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