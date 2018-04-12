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    СМИ: британские самолеты и подлодки готовы к нанесению удара по Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Petros Karadjias
    СМИ: британские самолеты и подлодки готовы к нанесению удара по Сирии

    СМИ: британские самолеты и подлодки готовы к нанесению удара по Сирии

    СМИ: британские самолеты и подлодки готовы к нанесению удара по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Petros Karadjias

    • Британская пресса сообщает об активности на расположенных на Кипре военных базах и о полной боевой готовности к нанесению военного удара по территории Сирии.

    Как пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве, ВВС Великобритании находятся в боевой готовности на военной базе на Кипре для нанесения возможного удара по Сирии. Издание цитирует источник, который заявляет: «Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири, мы готовы».

    По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к военной операции в случае необходимости.

    А The Daily Telegraph утверждает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Накануне Мэй заявила, что ее страна может присоединиться к военным действиям против правительственных сил Сирии даже и без одобрения британского парламента.

    смотретьТрамп еще не принял решения о возможном ударе по Сирии
    Трамп еще не принял решения о возможном ударе по Сирии
    Ранее в Белом доме заявили, что президент США все еще не принял решение о возможном нанесении удара по Сирии, и что Россия «должна определиться, является ли она врагом США». Накануне Дональд Трамп и Тереза Мэй, обсуждая ситуацию в Сирию, пришли к выводу, что «дальнейшего использования химического оружия допускать нельзя». Но тогда Мэй отказалась поддержать нанесение военного удара до появления реальных доказательств причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с «пятеркой» постоянных членов Совета безопасности всемирной организации по вопросу ситуации в Сирии и призвал их не допустить выхода ситуации из-под контроля.

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