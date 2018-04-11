СМИ: Мэй готова поддержать удар по Сирии без решения парламента

Тереза Мэй готова дать согласие на применение военной силы в Сирии, сообщают британские СМИ.
При этом, как утверждает BBC со ссылкой на свои источники, премьер готова санкционировать участие Великобритании в военной операции без согласия парламента.
Отмечается, что Мэй готова пойти на срочные действия, чтобы предотвратить возможные будущие химатаки в Сирии, и не задерживать США согласованием этого решения в парламенте.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Тереза Мэй, обсуждая ситуацию в Сирию, сошлись во мнении, что «дальнейшего использования химического оружия допускать нельзя». При этом СМИ отмечали, что британский премьер отказалась поддержать нанесение военного удара и потребовала новых доказательств причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в городе Дума.
Между тем сегодня Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением. В своем Twitter президент США предупредил, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, однако американские военные готовы «предоставить военные варианты».
Владимир Путин же выразил обеспокоенность в связи с тем, что обстановка в мире становится все более хаотичной, подчеркнув при этом, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
Отмечается, что Мэй готова пойти на срочные действия, чтобы предотвратить возможные будущие химатаки в Сирии, и не задерживать США согласованием этого решения в парламенте.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Тереза Мэй, обсуждая ситуацию в Сирию, сошлись во мнении, что «дальнейшего использования химического оружия допускать нельзя». При этом СМИ отмечали, что британский премьер отказалась поддержать нанесение военного удара и потребовала новых доказательств причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в городе Дума.
Между тем сегодня Дональд Трамп выступил с новым воинственным заявлением. В своем Twitter президент США предупредил, что России надо быть готовой сбивать «хорошие, новые и умные» ракеты, выпущенные по Сирии. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, однако американские военные готовы «предоставить военные варианты».
Владимир Путин же выразил обеспокоенность в связи с тем, что обстановка в мире становится все более хаотичной, подчеркнув при этом, что в Москве надеются на то, что здравый смысл в конце концов возобладает. А Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является сторонником «твиттер-дипломатии» и предпочитает серьезный подход в решении мировых вопросов.
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