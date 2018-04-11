Собирается ли Трамп нанести удар по Сирии: мнения экспертов

К берегам Сирии во вторник приблизился американский эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. А в ближайшее время к нему присоединится еще целая ударная группа авианосцев. Насколько серьезны угрозы США о возможном нанесении удара по Сирии?
Мнимую химатаку в городе Дума даже в Совбезе ООН не все признали доказанной, в том числе главный специалист ООН по Сирии, ее спецпредставитель Де Мистура. Но пушки уже расчехлены. О том, что ситуация накалена до предела, говорит и тот факт, что Дональд Трамп отменил даже свою поездку на всеамериканский саммит в Перу. Правда ли президент США собирается открыть огонь по Сирии? Мнения экспертов и аналитиков выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Возможность открыть огонь по Сирии у Трампа есть. И ситуация накалена до предела. Эсминец «Дональд Кук» сейчас находится всего в ста километрах от сирийского порта Тартус, где находится российская военно-морская база.
Сообщалось и об опасном сближении самолетов российских ВКС с этим кораблем. Об этом пишет турецкая пресса. По данным ее источников, российские самолеты 4 раза пролетели над эсминцем. Правда, официальных подтверждений этому нет. А неофициально эксперты просчитывают возможности армии США в регионе.
Эсминец «Дональд Кук» — уже в Средиземном море. The Wall Street Journal пишет, что скоро к нему могут присоединиться еще два корабля такого же типа и американская подводная лодка «Джорджия». На ее борту может находится 154 ракеты «Томагавк».
И все больше утечек появляется в западной прессе: мол, ударить могут в ближайшие сутки. Во вторник днем с аэродрома на итальянской Сицилии взлетел американский противолодочный самолет «Посейдон». Военный самолет, который называют «убийцей подводных лодок», направился к берегам Сирии. Радары зафиксировали: морской разведчик долго кружил в 40 километрах от российских военных баз.
Маневры в воздухе и на море выглядят тем опаснее, чем ближе час, названный президентом Трампом. Из двух дней, отведенных на принятие решения, один прожит.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант»: «Я не думаю, что президент Трамп будет готов на какие-то далеко идущие действия. Скорее всего, мы будем иметь дело с некой показной акцией. Мы наблюдаем ситуацию некоего дамоклова меча, который завис над Дамаском. Но, может быть, дамасская сталь не поддастся этому мечу».
Судя по утечкам в американской прессе, Вашингтон просчитывает риски. После активного размахивания кулаками уже почти невозможно избежать драки. Но опасность прямого столкновения США и России, пусть даже случайного, слишком велика, чтобы о ней не задумываться.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Возможность открыть огонь по Сирии у Трампа есть. И ситуация накалена до предела. Эсминец «Дональд Кук» сейчас находится всего в ста километрах от сирийского порта Тартус, где находится российская военно-морская база.
Сообщалось и об опасном сближении самолетов российских ВКС с этим кораблем. Об этом пишет турецкая пресса. По данным ее источников, российские самолеты 4 раза пролетели над эсминцем. Правда, официальных подтверждений этому нет. А неофициально эксперты просчитывают возможности армии США в регионе.
Эсминец «Дональд Кук» — уже в Средиземном море. The Wall Street Journal пишет, что скоро к нему могут присоединиться еще два корабля такого же типа и американская подводная лодка «Джорджия». На ее борту может находится 154 ракеты «Томагавк».
И все больше утечек появляется в западной прессе: мол, ударить могут в ближайшие сутки. Во вторник днем с аэродрома на итальянской Сицилии взлетел американский противолодочный самолет «Посейдон». Военный самолет, который называют «убийцей подводных лодок», направился к берегам Сирии. Радары зафиксировали: морской разведчик долго кружил в 40 километрах от российских военных баз.
Маневры в воздухе и на море выглядят тем опаснее, чем ближе час, названный президентом Трампом. Из двух дней, отведенных на принятие решения, один прожит.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант»: «Я не думаю, что президент Трамп будет готов на какие-то далеко идущие действия. Скорее всего, мы будем иметь дело с некой показной акцией. Мы наблюдаем ситуацию некоего дамоклова меча, который завис над Дамаском. Но, может быть, дамасская сталь не поддастся этому мечу».
Судя по утечкам в американской прессе, Вашингтон просчитывает риски. После активного размахивания кулаками уже почти невозможно избежать драки. Но опасность прямого столкновения США и России, пусть даже случайного, слишком велика, чтобы о ней не задумываться.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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