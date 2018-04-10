Сестра сообщила о возможной госпитализации арестованной Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, объявившая в СИЗО голодовку, будет отправлена в больницу.
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке переворота, будет отправлена в больницу. Об этом украинскому телеканалу NewsOne сообщила во вторник сестра депутата Вера.
Вера Савченко: «Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня — это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила об этом желании».
Вера Савченко также добавила, что попросить о госпитализации — поступок, несвойственный ее сестре. В настоящее время Вера Савченко отправилась в СИЗО, чтобы «разобраться в ситуации», передает телеканал.
Напомним, в конце марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение о ее аресте.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
Вера Савченко: «Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня — это завтра, на это следователь ответил, что ее завтра отвезут в больницу и что она выразила об этом желании».
Вера Савченко также добавила, что попросить о госпитализации — поступок, несвойственный ее сестре. В настоящее время Вера Савченко отправилась в СИЗО, чтобы «разобраться в ситуации», передает телеканал.
Напомним, в конце марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение о ее аресте.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
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