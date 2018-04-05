Арестованной Савченко назначили проверку на детекторе лжи

Депутат Верховной рады Надежда Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа.
О том, что Надежде Савченко, подозреваемой в попытке организации государственного переворота, в четверг предстоит проверка на полиграфе, сообщила заместитель председателя партии Савченко Татьяна Проторченко.
Татьяна Проторченко, заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко»: «5 апреля 2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу: ул. Смоленская, 6 — для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа».
Проторченко добавила, что эта мера, так же как и весь процесс против Савченко, «является политическим преследованием Надежды Савченко за ее деятельность как народного депутата, председателя политической партии». Сестра депутата Вера Савченко, которая в четверг приехала в научно-исследовательский институт, сообщила, что не знает, кто назначил экспертизу, так как «материалы дела еще никому не переданы», передает «Интерфакс». Она выразила надежду, что проверка не начнется, «пока не будет ознакомления с материалами дела».
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение арестовать депутата.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
Татьяна Проторченко, заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко»: «5 апреля 2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу: ул. Смоленская, 6 — для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа».
Проторченко добавила, что эта мера, так же как и весь процесс против Савченко, «является политическим преследованием Надежды Савченко за ее деятельность как народного депутата, председателя политической партии». Сестра депутата Вера Савченко, которая в четверг приехала в научно-исследовательский институт, сообщила, что не знает, кто назначил экспертизу, так как «материалы дела еще никому не переданы», передает «Интерфакс». Она выразила надежду, что проверка не начнется, «пока не будет ознакомления с материалами дела».
Напомним, 22 марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота. А на следующий день суд принял решение арестовать депутата.
После помещения под стражу Савченко объявила голодовку. Она заявила, что все все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».
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