Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

Вера Савченко попросила президента США Дональда Трампа обратить внимание на ситуацию с арестом ее сестры. Соответствующее обращение она разместила на своей странице в Facebook.
В своем обращении Вера Савченко указала, что ее сестра Надежда была незаконно арестована за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией на Украине. При этом она была вынуждена объявить голодовку в знак протеста против произвола украинских властей.
Также Вера Савченко призвала Трампа поднять «на всех площадках международной дипломатии» вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, проблему глубоко интегрированной коррупции, в которой замешан лично Пётр Порошенко, а также проблему давления на независимые СМИ.
Вера Савченко: «Прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией о преследовании моей сестры Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения».
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко была арестована на 59 дней, ее подозревают в подготовке переворота и покушений на высших государственных чиновников, в том числе на президента страны Петра Порошенко.
Савченко грозит пожизненное заключение. Сама она считает свое задержание политически мотивированным. В знак протеста с 23 марта она объявила голодовку. Недавно у нее серьезно ухудшилось состояние.
Также Вера Савченко призвала Трампа поднять «на всех площадках международной дипломатии» вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, проблему глубоко интегрированной коррупции, в которой замешан лично Пётр Порошенко, а также проблему давления на независимые СМИ.
Вера Савченко: «Прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией о преследовании моей сестры Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения».
Mr. Donald TrumpОпубликовано Vira Savchenko 2 апреля 2018 г.
President of the USA
Dear Mr. Président !
Звертаюсь до Вас, як до Голови держави, де такі цінності…
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко была арестована на 59 дней, ее подозревают в подготовке переворота и покушений на высших государственных чиновников, в том числе на президента страны Петра Порошенко.
Савченко грозит пожизненное заключение. Сама она считает свое задержание политически мотивированным. В знак протеста с 23 марта она объявила голодовку. Недавно у нее серьезно ухудшилось состояние.
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