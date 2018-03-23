Савченко в суде объявила голодовку

Надежда Савченко, которую задержали по подозрению в подготовке переворота, решила начать голодовку.
О своем решении депутат Рады объявила во время заседания суда, где рассматривается вопрос о ее аресте. При этом она напомнила, что уже голодала, когда находилась в России, сообщает «Интерфакс».
Надежда Савченко: «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Для меня уже не страшно, я это проходила. Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке. Даст продержаться дольше — проживу дольше. Нет — значит, закончится (жизнь) раньше, чем успеете осудить».
Кроме того, Савченко заявила, что считает свое задержание политически мотивированным и собирается «еще раз показать, что такое народ Украины и что такое герой».
Также депутат рассказала, что украинские СИЗО не отличаются от российских, а в некоторых моментах даже хуже.
Напомним, накануне депутаты Рады лишили Савченко неприкосновенности, после чего ее прямо из здания парламента доставили в управление СБУ.
Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко сразу по семи статьям УК, в том числе в подготовке переворота и захвата государственной власти, а также в планировании убийства первых лиц страны. Следствие считает, что депутат и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. Теперь ей может грозить пожизненное лишение свободы.
Надежда Савченко: «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Для меня уже не страшно, я это проходила. Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке. Даст продержаться дольше — проживу дольше. Нет — значит, закончится (жизнь) раньше, чем успеете осудить».
Кроме того, Савченко заявила, что считает свое задержание политически мотивированным и собирается «еще раз показать, что такое народ Украины и что такое герой».
Также депутат рассказала, что украинские СИЗО не отличаются от российских, а в некоторых моментах даже хуже.
Напомним, накануне депутаты Рады лишили Савченко неприкосновенности, после чего ее прямо из здания парламента доставили в управление СБУ.
Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко сразу по семи статьям УК, в том числе в подготовке переворота и захвата государственной власти, а также в планировании убийства первых лиц страны. Следствие считает, что депутат и ее сторонники собирались взорвать здание Верховной рады, а также организовать теракты в центре Киева с применением гранатометов и минометов. Теперь ей может грозить пожизненное лишение свободы.
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