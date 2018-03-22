«Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление

Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, пешком пришла в киевское управление СБУ.
В дороге депутата, которую сегодня задержали в здании Верховной рады, сопровождали сторонники и журналисты.
Надежда Савченко: «Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами».
Сделав это заявление, депутат зашла в офис спецслужбы, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в парламенте, зачитали текст подозрения и задержали. Это произошло после того, как Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
Сама Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать своей сестре Звезду Героя Украины.
По данным украинской Генпрокуратуры, Савченко планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, однако все это было лишь «сюрреализмом и политической провокацией».
Надежда Савченко: «Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами».
Сделав это заявление, депутат зашла в офис спецслужбы, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в парламенте, зачитали текст подозрения и задержали. Это произошло после того, как Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
Сама Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать своей сестре Звезду Героя Украины.
По данным украинской Генпрокуратуры, Савченко планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, однако все это было лишь «сюрреализмом и политической провокацией».
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