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    «Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление. Савченко, Украина, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление

    «Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление

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    «Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление

    «Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление

      Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, пешком пришла в киевское управление СБУ.

      В дороге депутата, которую сегодня задержали в здании Верховной рады, сопровождали сторонники и журналисты.

      Надежда Савченко: «Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами».

      Сделав это заявление, депутат зашла в офис спецслужбы, передает РИА Новости.

      Напомним, ранее сегодня Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в парламенте, зачитали текст подозрения и задержали. Это произошло после того, как Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

      Сама Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать своей сестре Звезду Героя Украины.

      смотретьИз героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
      Из героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
      По данным украинской Генпрокуратуры, Савченко планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, однако все это было лишь «сюрреализмом и политической провокацией».

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